Die Canadian Imperial Bank of Commerce (ISIN: CA1360691010) wird die Quartalsdividende um drei Cents oder 2,4 Prozent auf 1,27 CAD je Aktie anheben, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Die Ausschüttung erfolgt am 28. April 2017 (Record day: 28. März 2017). Damit zahlt der Konzern auf das Jahr hochgerechnet künftig 5,08 CAD an die Anteilsinhaber. Seit der ersten Dividendenzahlung im ...

