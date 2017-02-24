BARCLAYS SENKT NORDEX AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) BERENBERG SENKT BRENNTAG AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 56 (53) EUR BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 43 (36) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 133 (126) EUR - 'BUY' CREDIT SUISSE HEBT AURUBIS AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) CREDIT SUISSE SENKT SALZGITTER AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) HSBC HEBT ZIEL FÜR MTU AERO ENGINES AUF 125 (120) EUR - 'BUY' MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 57 (46) EUR MACQUARIE SENKT NORDEX AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) MACQUARIE SENKT PROSIEBENSAT.1 AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 57 (46) EUR S&P GLOBAL HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 130 (125) EUR - 'HOLD' S&P GLOBAL SENKT PROSIEBENSAT.1 AUF 'BUY' (STRONG...Den vollständigen Artikel lesen ...