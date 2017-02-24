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CARL ZEISS MEDITEC AG39,79+0,23 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC50,98+6,85 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA78,67-0,67 %
HENKEL AG & CO KGAA120,25-0,78 %
MTU AERO ENGINES AG115,50+0,70 %
NORDEX SE16,595-15,83 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE38,69-0,51 %
SALZGITTER AG36,895-1,99 %
TAG IMMOBILIEN AG12,815-1,04 %