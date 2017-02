2KSKSW Immobilien: Neuer Käufer für das Leipziger Hotel-Restaurantprojekt, vorzeitige Kündigung der Anleihe kurzfristig geplant AIRAirbus -Eurofighter: Staatswanwaltschaft Wien hat Ermittlungsverfahren eröffnet Airbus strebt Treffen mit Regierung über Zukunft des Militärtransportflugzeugs A400M an, Les Echos BAS (VB +1,4%) 2016 Umsatz 57,55 Mrd (Prog 56,673) , EBT 5,395 (Prog 5,42) , net 4,056 Mrd (prog 4,038) , Div 3,00 (Prog 2,969) DBANDeutsche Beteiligungs AG ist in Verkaufsstimmung, FAZ, S. 27 FRAFraport prüft wegen Billigflieger-Boom frühere Eröffnung des neuen Terminals, WiWo LHARyanair-Chef Michael O'Leary will die Kooperation von Lufthansa und Air Berlin juristisch angreifen (Wiwo) RHK (VB -2,1%) Rhön-Klinikum EBITDA 2016 unter den Erwartung ...

