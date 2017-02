Investoren werden wieder etwas vorsichtiger. Es schien, als hätte die Anleger in Europa gestern der Mut (kurzfristig) verlassen, auf diesem Niveau noch weiter zu investieren, und so beendeten die meisten Börsen den gestrigen Tag mit einem leichten Rückgang. Die Vorsicht überwog, und so standen auch gestern wieder Einzelunternehmen und die von ihnen vorgelegten Zahlen im Blickpunkt. Henkel konnte das Nettoergebnis deutlich steigern, und erhöhte auch die Dividende. Da die Aktie aber auf Monatssicht bereits 7 % gestiegen war, entschlossen sich viele Investoren, die erreichten Gewinne mitzunehmen und die Papiere schlossen 1% tiefer. PSA. Der Autohersteller, der Opel übernehmen will, beeindruckte mit guten operativen Zahlen, und erstmals seit 2011 soll auch...

