Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft erwartet wieder steigende Umsätze in Russland

Die deutschen Unternehmen in Russland rechnen für das laufende Jahr mit einem Ende der Rezession auf dem größten Markt Osteuropas. In einer Umfrage des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft und der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer geben zwei Drittel der Firmen an, dass sie 2017 eine positive konjunkturelle Entwicklung erwarten. In der Vorjahresumfrage waren es gerade zwei Prozent. Drei von fünf Betreiben glauben außerdem an steigende Umsätze in Russland.

Bannon schwört Konservative auf täglichen "Kampf" um Trumps Agenda ein

Der Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Stephen Bannon, hat dessen Anhänger auf einen jahrelangen, täglichen "Kampf" um die nationalkonservativen Werte der neuen Regierung eingeschworen. Bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte sagte Bannon vor tausenden Aktivisten bei der CPAC-Konferenz der Konservativen in der Nähe von Washington, die Medien seien die "Oppositionspartei". Er ging davon aus, dass das Verhältnis zur Presse "immer schlechter" werde.

US-Heimatschutzminister erteilt Massenabschiebungen eine Absage

Bei der Umsetzung der neuen Einwanderungsrichtlinien wird es nach den Worten von US-Heimatschutzminister John Kelly weder Massenabschiebungen noch Einsätze der Armee geben. "Es wird keine, ich wiederhole keine Massenabschiebungen geben", sagte Kelly nach einem Treffen mit mexikanischen Regierungsmitgliedern in Mexiko-Stadt. Die Armee werde sich nicht an den Einsätzen gegen illegale Einwanderer beteiligen, fügte Kelly während der gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Außenminister Rex Tillerson hinzu.

Juncker plädiert für Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich für ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausgesprochen. "Wollen wir zu 28 vorankommen? Oder sollte es nicht so sein, dass diejenigen, die schneller vorankommen wollen, dies tun können, ohne die anderen zu beeinträchtigen", fragte Juncker am Donnerstagabend bei einer Konferenz im belgischen Löwen. Dafür schlug er eine "strukturiertere Konstruktion vor, offen für alle".

Grüner Präsidentschaftskandidat in Frankreich verzichtet für Sozialist Hamon

Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich verzichtet der Kandidat der Grünen zugunsten des Linkssozialisten Benoît Hamon. Der grüne Europaabgeordnete Yannick Jadot gab am Donnerstagabend im Fernsehsender France 2 seine Entscheidung bekannt. Er habe mit Hamon ein "tolles Abkommen" getroffen, das unter anderem den Ausstieg aus der Atomenergie binnen 25 Jahren vorsehe.

Krankenkassen erzielen 2016 Überschuss von 1,4 Mrd Euro - Kreise

Die gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr ein Plus von rund 1,4 Milliarden Euro erzielt. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Kassenkreisen. Die Rücklagen sind demnach 2016 von 14,5 Milliarden Euro auf etwa 15,9 Milliarden Euro gestiegen. Die Finanzsituation sei besser, als dies noch im Sommer letzten Jahres zu erwarten gewesen sei, erklärte der GKV-Spitzenverband auf seiner Website.

Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen Airbus und Eurofighter

Die Anzeige Österreichs "wegen des Verdachts auf arglistige und betrügerische Täuschung" gegen Airbus und die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH hat nun die Staatsanwaltschaft Wien auf den Plan gerufen. Die Behörde habe ein Ermittlungsverfahren gegen die Airbus Defence and Space GmbH und die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH wegen Betrugsverdacht eingeleitet, teilte das österreichische Verteidigungsministerium mit.

Bruchlandung im Sturm von Passagiermaschine am Flughafen Amsterdam

Glimpflicher Ausgang einer harten Landung bei Sturm: Am Amsterdamer Flughafen Schiphol ist eine Passagiermaschine mit 59 Insassen an Bord nur knapp einem schweren Unfall entgangen, als sie von Böen durchgeschüttelt krachend auf der Piste aufsetzte. Die Maschine der britischen Gesellschaft Flybe aus Edinburgh hatte nach Angaben eines Flughafensprechers wegen des Sturms schon im Anflug Probleme, der harte Aufprall ließ dann das Fahrgestell zusammenbrechen. Bei der Bruchlandung wurde jedoch niemand verletzt.

Ermittler finden Nervengift VX auf Gesicht von ermordetem Halbbruder Kims

Der Mord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un wurden offenbar mit dem Nervengift VX verübt. Am Kopf des Leichnams von Kim Jong Nam seien Spuren der hoch toxischen Substanz gefunden worden, teilte die malaysische Polizei am Freitag mit. VX gilt als stärkstes Nervengas. Auf dem Gesicht Kim Jong Nams seien Rückstände des auch als Chemiewaffe geächteten Gases entdeckt worden, teilten die Ermittler mit.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Feb 100 (Jan: 100)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Feb PROGNOSE: 100

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.