Mit einem Minus von mehr als 15 Prozent ging die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex gestern aus dem Handel. Doch was war der Grund? Der Konzern gab eine Umsatzwarnung für das Gesamtjahr 2017 raus, was ohnehin bereits angeschlagene Anleger dazu veranlasste, teils in Panik zu verkaufen.

