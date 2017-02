Die Aktien von Daimler, BMW und Volkswagen kommen in den letzten Wochen einfach nicht richtig vom Fleck. Was die Wertentwicklung betrifft, so ist BMW seit Jahresbeginn mt einem Minus von 3,5 Prozent sogar am Ende des DAX-Feldes zu finden. Die Sorge über die zukünftige US-Politik sowie ein zuletzt eher schleppender Absatz sorgten für lange Gesichter bei den Anlegern.

Den vollständigen Artikel lesen ...