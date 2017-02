Hamburg - Sicherheit hat aktuell die höchste Priorität auf den Anleihemärkten, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Angesichts einer Vielzahl von politischen Risiken hätten sich sowohl die kurz- als auch langfristigen Bundesanleihen in dieser Berichtswoche an den Sekundärmärkten eines außergewöhnlich hohen Interesses erfreut. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen habe im Vergleich zur Vorwoche um 11 Basispunkte nachgegeben und liege aktuell bei 0,26%. Zweijährige Bunds hätten unter der Woche auf einem Allzeittief von -0,92% rentiert. Für diese Entwicklung dürfte auch die EZB verantwortlich sein, die seit einigen Monaten auch Anleihen mit einer Rendite mit einer Rendite von weniger als -0,4% ankaufen könne.

