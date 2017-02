7C Solarparken hat nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr die Stromproduktion um 19 Prozent auf 88,9 GWh gesteigert. Damit konnte ein Umsatz von mehr als 30 Mio. Euro und ein EBITDA von über 26 Mio. Euro erwirtschaftet werden, womit die Analystenerwartungen noch geschlagen worden seien. Für 2017 zeichne sich eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses ab.

7C Solarparken hat nach Angaben von SMC-Research die Produktionsdaten für 2016 veröffentlicht und eine erste Einschätzung zu Umsatz und EBITDA abgegeben. Dank des Portfoliowachstums - von 86 auf 100 MWp - habe der Strom-Output von 74,7 auf 88,9 GWh gesteigert werden können. Der spezifische Ertrag je installiertem kWp habe sich hingegen von 1.044 auf 961 kWh reduziert, was zum einen an einer unterdurchschnittlichen Sonneneinstrahlung in Deutschland und zum anderen an Änderungen der Portfoliostruktur aufgrund von selektiven Verkäufen und neuen Investments gelegen habe.

Insgesamt sei der Umsatz von 25,4 auf knapp über 30 Mio. Euro gestiegen, das EBITDA beziffere das Unternehmen nun auf über 26 Mio. Euro, womit die im letzten November von SMC-Research angehobenen Schätzungen noch übertroffen worden seien.

Für 2017 zeichne sich aufgrund des Portfolioausbaus der letzten Monate bereits eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses ab. Zuletzt sei ein neuer Solarpark mit einer installierten Leistung von 4,1 MWp in Betrieb genommen worden, womit die Kapazität des Portfolios auf inzwischen rd. 104 MWp gestiegen sei.

Mit den aktuellen Zahlen habe 7C Solarparken erneut belegt, dass ein stetiges Wachstum mit einer außerordentlich hohen Profitabilität verbunden werden könne. Das Unternehmen habe nach dem Reverse Takeover im Jahr 2014 bislang sämtliche Prognosen erfüllt oder sogar übertroffen.

Durch das Portfoliowachstum seien - unter normalen Wetterkonditionen - weitere Zuwächse in 2017 schon jetzt gesichert. Darauf sollte aus Sicht der Analysten bald auch die Aktie reagieren, die sich derzeit noch in einer längeren Seitwärtskonsolidierung befinde. SMC-Research hat die Modellparameter aktualisiert, in Summe verbleibe das Kursziel bei 3,50 Euro, das Urteil laute unverändert "Strong Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

