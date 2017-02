Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs & JP Morgan setzen weiter auf die Trump-Rallye

Steigende Zinsen und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten haben Bankenwerte in besonderer Weise an der jüngsten Börsenrallye teilhaben lassen. Größte Gewinner waren die Größen von der Wall Street wie Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs oder JP Morgan. Mit einer Protect Multi Aktienanleihe können sich Anleger gleich alle vier Werte ins Depot holen.

Der Protect Multi Aktienanleihe mit der WKN: VN7BHP (ISIN: DE000VN7BHP3) liegen die vier Branchengrößen Bank of America (WKN: 858388 / ISIN: US0605051046), Citigroup (WKN: A1H92V / ISIN: US1729674242), Goldman Sachs (WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040) und JP Morgan (WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005) als Basiswerte zugrunde. Die passende Protect Multi Aktienanleihe hat der Schweizer Spezialist für Aktienanleihen Vontobel derzeit in Zeichnung. Die Schweizer gehen im Zuge einer aktuellen Investmentidee näher auf US-Banken ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...