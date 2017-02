Die Commerzbank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das vierte Quartal sei solide und etwas besser ausgefallen als am Markt erwartet, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer Studie vom Freitag. 2017 dürfte besser werden als 2016, glaubt die Expertin. Mit einer Dividendenrendite von mehr als 5 Prozent und einem bereinigten Gewinnwachstum je Aktie von durchschnittlich 8 Prozent pro Jahr in der Zeit von 2016 bis 2019 sei die Aktie ihr "Top Pick" unter den von ihr beobachteten Medien-Werten./ajx/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0029 2017-02-24/10:43

ISIN: DE000PSM7770