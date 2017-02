MotorradreifenDirekt.de präsentiert sich vom 2. bis 5. März 2017 erstmalig mit eigenem Stand auf der Messe MOTORRÄDER DORTMUND (Halle 3B, Stand 349).

Im Fokus: der modernisierte Onlineshop und seine zusätzlichen Features für die noch komfortablere Reifensuche.

Am Stand: Foto-Aktion mit METZELER und Gewinnspiel mit MICHELIN.

Scharfe Kurven und starke Motoren alles, was das Biker-Herz begehrt, gibt es vom 2. bis 5. März 2017 bei der Motorradmesse in Dortmund. MotorradreifenDirekt.de ist in diesem Jahr zum ersten Mal mit eigenem Stand dabei. Vor Ort informiert das Expertenteam zu allen Fragen rund um die Themen Reifen und Online-Reifenkauf. Zusätzlich werden in Kooperation mit MICHELIN tolle Preise verlost. Als Hauptgewinn locken zwei Tickets für ein MotoGP™-Wochenende vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 auf dem Sachsenring, gesponsert von MICHELIN, dem Reifenausrüster der MotoGP™. Und da der Start von Motorrad- und Grillsaison zusammenfallen, gibt es für einen zünftigen Einstand darüber hinaus insgesamt 200 hochwertige Weber-Grillsaucen-Pakete des Partners Lebensmittel.de zu gewinnen. Auch für Unterhaltung am Stand ist gesorgt: Gemeinsam mit Reifenhersteller METZELER ruft MotorradreifenDirekt.de zur Foto-Aktion auf. Am Messewochenende vom 4. bis zum 5. März können Besucher lustige Bilder vor verschiedenen Hintergründen mit passendem Bike und coolen Requisiten von sich schießen ganz in ihrem individuellen Stil!

MotorradreifenDirekt.de präsentiert sich auf der MOTORRÄDER DORTMUND

"Freiheit, Individualität und Spaß stehen beim Motorradfahren an erster Stelle. Dabei hat jeder Biker ganz eigene Erwartungen und Vorlieben und weiß oft selbst am besten, wie er sein Gefährt ausrüsten möchte. Das passende Equipment findet er bei uns. Wir bieten Käufern ein umfassendes Sortiment an Reifenmarken, -modellen und -größen zu attraktiven Preisen. Ersatzteile und Zubehör wie Motoröl und Schläuche gibt es ebenfalls", sagt Oliver Pflaum von MotorradreifenDirekt.de. "Wir laden alle Besucher der Motorradmesse in Dortmund zum Fachsimpeln und Erfahrungsaustausch mit unserem Team am Stand 349 in Halle 3B ein."

Als Europas größter Online-Reifenhändler ist MotorradreifenDirekt.de kompetenter Ansprechpartner bei allem rund um Reifen und Motorradzubehör. Seit Kurzem zeigt sich der Onlineshop in neuem Gewand und bietet zusätzliche Features, die den Reifenkauf noch komfortabler machen. Der Relaunch hat nicht nur einen frischeren Look mit sich gebracht, sondern auch eine optimierte Nutzererfahrung: In der zentral angebrachten, übersichtlichen Suchmaske können Käufer nun einfach ihr Motorradmodell auswählen, um darüber direkt zum passenden Reifensortiment zu gelangen. Daneben ist natürlich auch weiterhin die Suche über die Reifendimensionen möglich.

Die MOTORRÄDER DORTMUND ist die größte Motorradmesse in ganz NRW. Rund 50.000 Besucher schlendern jährlich durch die Westfalenhallen, die bereits seit 22 Jahren regelmäßiger Treffpunkt der Motorradszene sind. Auf der 36.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche präsentieren mehr als 500 Aussteller die ganze Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema Motorrad. Dazu gibt es täglich spannendes Programm mit Interviews, Reportagen und Action-Shows.

MotorradreifenDirekt.de auf der MOTORRÄDER DORTMUND:

Halle 3B, Stand 349

Weitere Infos unter:

www.motorradreifendirekt.de/t/motorrad-messe-dortmund-2017.

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.MotorradreifenDirekt.de

(Österreich: www.MotorradreifenDirekt.at / Schweiz: www.MotorradreifenDirekt.ch)

Weitere Onlineshops in Europa: www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.moto-pneumatici.it (IT), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) und weitere.

Onlineshop für Fachhändler: www.autoreifenonline.de

Über das Unternehmen: www.delti.com

