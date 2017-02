Lieber Leser,

kurz bevor die Allianz Aktie in eine längere Korrektur übergehen konnte, hievten die soliden Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 den Wert erneut in Richtung untere Trendlinie, aus der der Wert zuvor nach unten hin ausgebrochen war und aus markttechnischer Sicht die besagte Korrektur eingeleitet hatte. Die Aktie hat nun also ein neues Jahreshoch erreicht und testet diese nach vorne projizierten Trendlinie erneut von unten im Preisbereich bei 167,00 Euro je Aktie an.

