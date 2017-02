Der Wahlkampf in den Niederlanden geht in die letzte Phase. Der Rechtspopulisten Wilders macht sich rar - eine Strategie, die lange aufging. Jetzt verliert seine Partei erstmals in den Umfragen. Dreht sich das Blatt?

Die 150 niederländischen Abgeordneten haben ihren letzten ordnungsgemäßen Sitzungstag hinter sich. Doch am Freitag werden sie nicht wie viele zum unbeschwerten Karnevals-Urlaub aufbrechen. Für sie heißt es vor der Parlamentswahl am 15. März: Politik statt Polonaise

Mit einer großen Radio-Debatte von neun Spitzenkandidaten beginnt an diesem Freitag die heiße Phase des Wahlkampfes. Doch ausgerechnet der Favorit dieser Wahl macht dabei bewusst nicht mit: Der Rechtspopulist Geert Wilders. Zuletzt sagte er seine Teilnahme an zwei der wichtigsten TV-Debatten ab. Interviews gibt er sowieso höchst selten. Wilders' liebstes Wahlkampfmedium ist und bleibt der Kurznachrichtendienst Twitter.

Möglichkeiten für öffentliche Auftritte sind sowieso begrenzt. Denn der Hardliner mit der platinblond gefärbten Haartolle wird wegen Bedrohungen rund um die Uhr geschützt. Nun setzte er auch diese spärlichen Auftritte aus, nachdem ein Leck beim Personenschutz entdeckt worden war.

Doch das selbstgewählte Abseits Wilders' ist Strategie. In Debatten oder Talkshows müsste er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...