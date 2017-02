Stuttgart - Die von den französischen Präsidentschaftswahlen ausgehende Verunsicherung trieb Investoren weiter in Bundesanleihen, so die Börse Stuttgart.Dadurch sei die Rendite zweijähriger deutscher Staatstitel mit -0,87% auf ein Rekordtief gedrückt worden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei am Donnerstag weiter auf 0,26 Prozent gefallen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe auf 165,27 Zähler zugelegt.

