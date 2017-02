FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handelsriese Metro will nun auch auf den Markt in Myanmar und gründet ein Joint Venture (JV) mit Yoma Strategic Holdings. Es werde gemeinsam eine One-Stop-Vertriebsplattform für Lebensmittel in Myanmar ins Leben gerufen, teilte Metro am Freitagvormittag mit. Metro wird 85 Prozent der Anteile am neuen JV namens Metro Wholesale Myanmar Ltd übernehmen, die übrigen 15 Prozent hält Yoma. Die in Singapur notierte Yoma Strategic Holdings ist auf Myanmar fokussiert.

Als ersten Schritt auf dem myanmarischen Markt plant Metro die Eröffnung eines Großhandelsdistributionsdepots in der Sonderwirtschaftszone Thilawa in Rangun. Baubeginn ist für März 2017 geplant, Anfang 2018 soll das Depot eröffnen. Die Investitionen sollen sich für Myanmar "im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich" bewegen, so Metro weiter. Von Thilawa sollen künftig Lebensmittel- und Nichtlebensmittelprodukte sowie Dienstleistungen an gewerbliche Kunden wie Hotels, Restaurants, Caterer, unabhängige Einzelhändler und Büros geliefert werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2017 05:22 ET (10:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.