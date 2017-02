Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re nach Zahlen von 85,00 auf 82,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal des Rückversicherers habe an seiner vorsichtigen Haltung nichts geändert, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer Studie vom Freitag. In Anbetracht des ausbleibenden Gewinnwachstums erscheine die Bewertung überzogen. Der Experte kürzte seine Gewinnprognosen./ajx/la

