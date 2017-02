Brechen - Kehrtwende - die KSW Immobilien GmbH & Co. KG hat das Leipziger Hotel-Restaurantprojekt "Kosmos-Ensemble" durch notariellen Vertrag an ein Family Office veräußert und nicht wie im letzten Jahr kommuniziert an die Patrizia Immobilien AG, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

