Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe drei Europa-Anleihen der Bayerischen Landesbank auf den EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) vor.Bei den in regelmäßigen Abständen auf den Markt angebotenen Europa-Anleihen der BayernLB handele es sich um festverzinsliche Anleihen auf den EURO STOXX 50-Index, die auch bei einem nachgebenden Indexstand überproportional hohe Erträge ermöglichen würden. Auch mit den drei neuen BLB-Europa-Anleihen mit Laufzeiten von ein bis vier Jahren und Sicherheitspuffern von 40 bis 60 Prozent könnten Anleger, die in den EURO STOXX 50-Index investieren wollten, das Kursrisiko der Direktveranlagung deutlich reduzieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...