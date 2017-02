Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret hält es für wenig wahrscheinlich, dass die britischen Banken nach dem Brexit weiter Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben werden. Eine Übergangsperiode für einen Verlagerungsprozess sei daher wünschenswert, sagte Dombret bei einer Rede. "Es scheint, dass die Aussichten für einen Marktzugang von Großbritannien aus ziemlich düster sind."

Dombret warnte allerdings, dass eine Übergangsperiode zur Verlagerung von Bankoperationen aus London heraus politisch schwierig werden könnte, auch wenn sie ökonomisch Sinn machen würde. "Zwar wird die Wirtschaftspolitik eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen spielen - wir sollten aber nicht darauf vertrauen, dass wirtschaftliche Vernunft der Leitgrundsatz sein wird."

Die Briten hatten sich in einer historischen Abstimmung am 23. Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Ausstieg aus der EU ausgesprochen. Bis Ende März will Premierministerin Theresa May formal den Austrittsprozess nach Artikel 50 des EU-Vertrages einleiten. Großbritannien könnte dann im Frühjahr 2019 aus der EU ausscheiden.

