Lieber Leser,

Merck & Co Inc. hat in 2016 solide Kennzahlen vorgelegt, wie wir im ersten Teil unserer Analyse festgestellt haben. Schauen wir uns die Prognosen für das laufende Jahr und die Analysteneinschätzungen dazu an, da diese Werte in der Regel erwartungsgemäß den Kurs der Aktie in der Zukunft beeinflussen können.

Forward Guidance bleibt spannenbezogen

Das Unternehmen erwartet in 2017 Umsätze zwischen 38,6-40,1 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie soll zwischen 3,72-3,87 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...