GoPro (WKN: A1XE7G) und sein Erfolg im Markt für Action-Kameras ist nicht unbemerkt geblieben. GoPro hat seine Produktlinien zwar erweitert, aber dabei ist das Unternehmen in Märkte vorgestoßen, in die die Wettbewerber schon viel investiert haben.



Der Markt ist überfüllt und das sieht man auch. Anfang 2007 verlor GoPro aus mehreren Gründen in drei Bereichen. Das bedeutet nicht, dass diese Märkte schon verloren sind. Es bedeutet nur, dass es in den nächsten Jahren für GoPro schwierig werden könnte.

Smartphones

Als GoPro zum ersten Mal herauskam, machte es das Filmen und Fotografieren, mit einer Kamera, die in die Tasche passt, leichter. Man konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...