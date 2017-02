SINGAPUR (IT-Times) - Gerüchte kursierten bereits im Vorfeld - nun ist es offiziell. Der chinesische Technologiekonzern und Elektrofahrzeug-Hersteller BYD Co. hat im Stadtstaat Singapur eine große E-Taxi-Flotte an den Start gebracht. BYD hat zusätzlich 100 elektrisch betriebene Taxis in Singapur in Betrieb...

Den vollständigen Artikel lesen ...