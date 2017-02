Stuttgart - Der Autohersteller Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) hat am Donnerstag eine neue Anleihe (ISIN DE000A2DADM7/ WKN A2DADM) im Volumen von 1,25 Milliarden Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Der Bond laufe bis zum 28.02.2025 und werde mit 0,850 Prozent p.a. verzinst. Die kleinste Handelbare Einheit betrage 1.000 Euro nominal. Begeben worden sei der Bond zu 99,915%, was einem Emissionsspread von +88,6 bps über der vergleichbaren Bundesanleihe gleichgekommen sei. (24.02.2017/alc/n/a)

