Bonn - Nachdem die zehnjährige Bundrendite Ende Januar mit 0,5% den höchsten Stand seit rund einem Jahr erreicht hatte, setzte im Verlauf des Februars eine moderate Abwärtsbewegung ein, so die Analysten von Postbank Research.Aktuell würden Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren bei 0,3% rentieren. In den USA sei eine ähnliche Entwicklung der Staatsanleiherenditen zu beobachten gewesen. Im Vormonatsvergleich falle der Rückgang dort aber nicht ganz so groß aus. Fundamentale Impulse für die Renditebewegung am aktuellen Rand würden sich kaum ausmachen lassen. Die Konjunktur präsentiere sich im Euroraum zu Jahresbeginn unverändert in einer erstaunlich robusten Verfassung. Zwar habe es vereinzelt enttäuschende Daten gegeben, insgesamt würden die makroökonomischen Frühindikatoren aber auf eine Fortsetzung des Aufschwungs in diesem Jahr weisen. Die BIP-Wachstumsrate in Deutschland und im gesamten Euroraum dürfte sich dabei unter Berücksichtigung des Arbeitstageeffektes in der Nähe der Vorjahresrate bewegen. In den USA sei dagegen mit einer deutlichen Beschleunigung der Wachstumsdynamik zu rechnen.

