In Düsseldorf geht Aldi neue Wege. Am Schadowplatz - in 1-A-Lage - wird im März der gläserne Pop-up-Store eröffnen. Neben dem ungewöhnlichen Standort besteht das Sortiment nur aus zwölf Weinen in feiner Aufmachung. Aldi scheint mächtig an seinem Image zu polieren. Seit vergangenem Herbst lief vom Lebensmittelriesen - erstmals in seiner Firmengeschichte ...

