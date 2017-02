Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta016/24.02.2017/12:20) - Die außerordentliche Hauptversammlung

der IKB Deutsche Industriebank AG vom 2. Dezember 2016 hatte auf Antrag des

Großaktionärs LSF6 Europe Financial Holdings L.P. beschlossen, die

Minderheitsaktionäre gegen Zahlung einer Barabfindung in Höhe von 0,49 Euro je

Aktie aus dem Unternehmen hinauszudrängen.



Abfindungspreis nicht angemessen

Aus Sicht der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ist dieser

Abfindungspreis nicht angemessen. So wurde in der dem Preis zugrunde liegenden

Unternehmensbewertung u.a. mit einer Marktrisikoprämie gerechnet, die aus Sicht

der SdK zu hoch erscheint. Außerdem wurde für die Bestimmung des

Betafaktors auf eine internationale Peer Group abgestellt, die vor allem aus

Banken aus Italien, Spanien und Portugal bestand. Als deutsche Banken wurden nur

die Aareal- und die Commerzbank identifiziert, so dass schließlich ein

Betafaktor von 1,5 errechnet wurde. Im, Vergleich dazu wurde bei den Bewertungen

der DAB Bank und der Postbank zuletzt mit Betafaktoren von 1,1 bzw. 1,2 belegt.

Je niedriger der Betafakor bzw. die Marktrisikoprämie, desto höher fällt der

durch die Unternehmensbewertung errechnete faire Wert des Unternehmens aus.



SdK leitet Spruchverfahren ein

Die SdK ist überzeugt, im Wege eines gerichtlichen Spruchverfahrens vor dem

Landgericht Düsseldorf eine Nachbesserung der vom Großaktionär festgelegten

Barabfindung erreichen zu können. Daher wird die SdK in Kürze einen Antrag auf

Einleitung eines Spruchverfahrens stellen. Die vom Squeeze-out betroffenen

Mitglieder der SdK können sich diesem Verfahren kostenlos anschließen.

Hierzu nehmen Sie bitte unter info@sdk.org oder 089 / 20202846-0 Kontakt mit uns

auf. Informationen zu laufenden Spruchverfahren finden Mitglieder der SdK unter

www.sdk.org/spruchverfahren.



München, den 24. Februar 2017

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.



