Lieber Leser,

Merck & Co Inc. hat in 2016 solide Kennzahlen vorgelegt, wie wir im ersten Teil unserer Analyse festgestellt haben. Im zweiten Teil sind wir auf die eigenen Prognosen sowie Analysteneinschätzungen eingegangen. Demnach erwartet das Unternehmen nur einen geringfügigen Zuwachs bei den Umsätzen und auch beim Gewinn je Aktie. Die Analysten rechnen mit einem Umsatzrückgang in 2017 und einem Anstieg beim Gewinn je Aktie. Das Kurspotential ist allerdings laut den Analysten der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...