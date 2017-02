NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 5,00 auf 4,85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe sein Modell für die deutsche Tochter des Telekomkonzerns Telefonica an zusätzliche Roaming- und Marketingkosten angepasst, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer Studie vom Freitag. Das Kursziel rechtfertige aber weiterhin eine positive Empfehlung für die Papiere./tih/la

ISIN DE000A1J5RX9

