Bern - Das Gesundheitswesen und die Digitalisierung stehen im laufenden Jahr im Fokus des Preisüberwachers Stefan Meierhans. Bei den Gesundheitskosten glaubt er, dass die Schmerzgrenze erreicht ist, durch die Digitalisierung sieht er sich vor neue Herausforderungen gestellt.

Seit der Einführung der obligatorischen Krankengrundversicherung 1996 seien die Krankenkassenprämien fünfmal so schnell gestiegen wie die Löhne und die Gesundheitskosten doppelt so schnell gewachsen wie das Bruttoinlandprodukt, sagte Meierhans bei der Jahresmedienkonferenz am Freitag in Bern. Die Anstrengungen der vergangenen Jahre - unter anderem bei den Tarifen für die stationären Spitalbehandlungen - hätten zwar zu einer Senkung der Kosten um einige hundert Millionen Franken beigetragen. Doch nun weise die ambulante Medizin grosse Wachstumsraten auf. Auch das Verhältnis zwischen Preis und Behandlungsqualität in den Schweizer Spitälern im internationalen Vergleich habe immer noch Steigerungspotenzial.

Medikamentenpreise steigen wieder

Bei den Medikamentenpreisen sei eine zeitweilige Stabilisierung eingetreten. Doch mittlerweile sei diese Phase bereits wieder vorbei. "Vor allem bei den Generika warten wir immer noch auf den Durchbruch", sagte Meierhans. Deshalb fordert er diverse Regulierungsmassnahmen und eine jährliche Überprüfung der Preise.

Meierhans glaubt, dass nun die "Schmerzgrenze erreicht ist und sich ein Zeitfenster öffnet". Er sei von Gesundheitsminister Alain Berset eingeladen worden, in einer Expertengruppe zur Kostenbremse mitzuwirken. ...

