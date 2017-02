Für Nordex kommt es derzeit knüppeldick. Nach Senkung des Umsatzausblicks am Vortag verliert die Aktie über 30% an Wert bis heute. Seit der Kappung der Unternehmensziele am späten Donnerstagnachmittag ist der Marktwert von Nordex damit um rund eine halbe Milliarde Euro auf gut 1,4 Milliarden Euro abgesackt. Seit dem Mehrjahreshoch bei 33,90 Euro Ende 2015 haben die Aktien...

Den vollständigen Artikel lesen ...