Der Stuttgarter Autobauer Daimler will in den kommenden zwei Jahren mehr als zwei Milliarden Euro in sein Transporter-Geschäft stecken. Digitalisierung und Elektromobilität sollen dabei im Vordergrund stehen.

Der Autobauer Daimler investiert in diesem und im nächsten Jahr mehr als zwei Milliarden Euro in seine Transportersparte. Das Geld werde im Wesentlichen in neue Produkte wie den 2017 geplanten Pick-Up, aber auch in die bereits angekündigten digitalen Dienstleistungen rund um den Lieferverkehr fließen, sagte der Chef der Transportersparte, ...

