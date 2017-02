DAX® 12.000 Punkte war gestern - HEUTE: Top 5 DAX®-Aktien der letzten 5 Jahre!

Der DAX® knackte in dieser Woche wieder die 12.000 Punkte und erreichte damit das höchste Niveau seit fast zwei Jahren. Auch im 5-Jahresvergleich von rund 75 Prozent kann sich der DAX® sehen lassen. Allerdings sind zahlreiche Einzelwerte wesentlich besser gelaufen - hier die langfristigen Top 5-Werte:





Goldmedaille: Fresenius ist kerngesund



Wer sich die Gewinnerliste im DAX®-Ranking über fünf Jahre anschaut wird Aktien finden, die in diesem Jahr noch nicht vollständig überzeugt haben. Daher lohnt sich ein Blick auf diese Werte, aber nicht allein aus Gründen der Performanceentwicklung. Spitzenreiter der vergangenen fünf Jahre ist Fresenius. Der Gesundheitskonzern kommt auf ein Plus von rund 195 Prozent. Daher verwundert es kaum, dass die Aktie im Februar erst ein neues Rekordhoch bei 77,45 Euro markiert hat. Auffällig ist die Konstanz, mit der Fresenius auch operativ erfolgreich ist. Seit 2014 wurde der Gewinn je Aktie jedes Jahr gesteigert und auch die Dividende erhöht. Allerdings gehört Fresenius mit einer Dividendenrendite von 0,8 Prozent zu den dividendenschwächeren Titeln im DAX®. Die Bewertung anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt etwas über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Der Titel ist mit einem KGV von rund 21 also nicht mehr billig.



Silbermedaille: Continental



Wesentlich günstiger mit einem aktuellen KGV von knapp 13 ist die Nummer zwei im 5-Jahresranking, Continental. Der Automobilzulieferer schaffte einen Kursgewinn von 184 Prozent in diesem Zeitraum. Hier ist das Rekordhoch noch ein gutes Stück entfernt, knapp 40 Euro fehlen noch bis zur Rekordnotiz von 234,25 Euro, die Continental am 16. März 2015 erreicht hatte. Hier ist die Geschäftsentwicklung zyklischer, hängt also stärker an der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Auch die Dividende wurde zuletzt nicht erhöht und liegt bei rund 1,9 Prozent, was allerdings etwas unterhalb des Schnitts der vergangenen zehn Jahre ist (2,1%).



Adidas und Henkel



Unter den fünf Top-Performern sind auch zwei Konsumgütertitel. Auf Platz drei ist Sportartikelhersteller Adidas mit einem Plus von 160 Prozent gelandet. Das Gros dieser Entwicklung entstand allerdings in den vergangenen zwei Jahren als Adidas um 120 Prozent zulegen konnte. Das Rekordhoch aus dem vergangenen Oktober liegt bei 160,30 Euro. Entsprechend teuer ist die Aktie mit einem KGV von mehr als 25, was ebenfalls etwas über dem Zehnjahresdurchschnitt von 23,6 Liegt. Auch bei Adidas konnten Gewinn und Dividende seit 2014 kontinuierlich gesteigert werden.



Der Konsumgüterhersteller Henkel schaffte mit einer Performance von knapp 153 Prozent den Sprung auf Platz fünf im DAX®-Ranking. Ähnlich wie Adidas und Fresenius konnte Henkel seit 2014 jedes Jahr Gewinn und Umsatz verbessern. Hier liegt das alte Rekordhoch bei 123 Euro und wurde im September 2016 erzielt. Auch Henkel ist mit einem KGV von rund 20 kein Schnäppchen mehr.



Merck



Der Pharmakonzern Merck kam in diesem Jahr auf ein mageres Plus, erzielte aber in den vergangenen fünf Jahren einen Wertzuwachs von fast 159 Prozent, was im 5-Jahresvergleich Platz vier bedeutet. Wie bei Continental entstand das Rekordhoch 2015, hier allerdings im April. Es ist aber wie bei allen anderen noch in unmittelbarer Reichweite. Bei Merck fehlen noch knapp acht Prozent für eine neue Rekordnotiz. Konstante Gewinne konnte auch Merck seit 2014 erwirtschaften und steigerte die Dividende kontinuierlich. Die Bewertung ist mit einem KGV von knapp 25 zwar ambitioniert, aber im Vergleich zum 10-Jahresdurchschnitt von 30 noch unterdurchschnittlich.



Die meisten Top-Performer der vergangenen fünf Jahre zeichnen sich durch eine kontinuierliche Gewinn- und Dividendenentwicklung aus. Durch ihre starke Kursentwicklung notieren sie in unmittelbarer Nähe ihrer Rekordstände.



