Liebe Leser,

wie man es dreht und wendet - spätestens seit der Finanzkrise verlor die Deutsche Bank zunehmend an öffentlicher Anerkennung. Die Deutschbanker fütterten diese Tendenz im Laufe der letzten Jahre mit einer beachtlichen Menge an Skandalen, die das Vertrauen in das größte deutsche Geldhaus nachhaltig erschütterten. Verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, ist im Falle der Deutschen Bank sicherlich keine einfache Sache.

Ein neuer Slogan muss her

Um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...