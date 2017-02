Daimler investiert in diesem und im kommenden Jahr zwei Milliarden Euro in neue Fahrzeuge und Logistik-Dienstleistungen. Schwerpunkte seien der erste Pickup in der Produktpalette und die nächste Generation des Sprinter, erklärte Spartenchef Volker Mornhinweg am Freitag in Stuttgart. Ein Beispiel für neue Services ist die Kurzzeitmiete von...

