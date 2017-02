Der französische Industriekonzern Saint-Gobain (ISIN: FR0000125007) will für 2016 eine Dividende in Höhe von 1,26 Euro ausschütten. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (1,24 Euro) um 2 Cents angehoben. Beim derzeitigen Aktienkurs von 43,88 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,87 Prozent. Die Hauptversammlung ist am 8. Juni 2017. Ex-Dividenden Tag ist der 12. Juni 2017. Auszahltag für die ...

