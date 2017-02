Pressemappe Materialien sind erhältlich unter: http://www.tradeshownews.com/events/mobile-world-congress-2017/AVM/

Firma: AVM GmbH Stand: stand 6H40 in hall 6 Veranstaltung: Mobile World Congress 2017 Feb 27 Mar 2, 2017 Barcelona, ES Web: https://avm.de/MWC17 Facebook: http://www.facebook.com/fritzbox Twitter: https://twitter.com/AVM_DE YouTube: https://www.youtube.com/user/avm

Über AVM GmbH

AVM bietet vielseitige Produkte für den schnellen Breitbandanschluss und das intelligente Heimnetz. Mit der FRITZ!-Familie ist AVM in Deutschland und Europa ein führender Hersteller von Breitbandendgeräten für DSL, Kabel, LTE und Glasfaser. Die auf den Standards WLAN, DECT und Powerline basierenden Smart-Home-Produkte sorgen für ein intelligentes und komfortables Zuhause. Mit dem Betriebssystem FRITZ!OS lassen sich alle FRITZ!-Produkte leicht bedienen. FRITZ! ist in Deutschland die führende Marke im Heimnetz. Das 1986 gegründete Berliner Unternehmen setzt auf Eigenentwicklungen für sichere und innovative Produkte am Breitbandanschluss. Der Kommunikationsspezialist erzielte 2016 mit 660 Mitarbeitern einen Umsatz von 440 Millionen Euro.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170224005419/de/

Contacts:

AVM GmbH

Kontakt (PR)

Doris Haar

+49 173 6286217

presse@avm.de