init innovation in traffic systems AG: Wechsel im Amt des Finanzvorstands: Bernhard Smolka übergibt an Dr. Herbert Bäsch

DGAP-Ad-hoc: init innovation in traffic systems AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie init innovation in traffic systems AG: Wechsel im Amt des Finanzvorstands: Bernhard Smolka übergibt an Dr. Herbert Bäsch

24.02.2017 / 14:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Karlsruhe, 24. Februar 2017. Nach 16 Jahren als Finanzvorstand der init innovation in traffic systems AG (ISIN DE 0005759807) wird Bernhard Smolka nach der Hauptversammlung des Unternehmens am 24. Mai 2017 dieses Amt an seinen Nachfolger Dr. Herbert Bäsch übergeben. Smolka, der den Erfolg der init seit dem Börsengang im Juli 2001 maßgeblich mitbestimmt hat, wird dem init-Konzern jedoch auch in anderer Funktion, als Geschäftsführer der INIT GmbH, verbunden bleiben.

Vorstand und Aufsichtsrat danken Bernhard Smolka für seine erfolgreiche Arbeit als Finanzvorstand und freuen sich, dass er die Zukunft des weltweit führenden Anbieters von integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen auch weiterhin an entscheidender Stelle mitgestalten wird.

Smolka wird auch für einen fließenden Übergang seiner Aufgaben (Finanzen, Controlling und Investor Relations) an Dr. Herbert Bäsch sorgen. Der promovierte Betriebswirt tritt zum 1. Mai 2017 ins Unternehmen ein. Dr. Herbert Bäsch verfügt über langjährige und umfangreiche Erfahrung im modernen Finanzmanagement und der kaufmännischen Unternehmensführung aus internationalen Konzernen und mittelständischen, börsennotierten Unternehmen. Als Finance Director war er zuletzt sieben Jahre lang bei einem internationalen Hersteller technischer Produkte und Spezialpapiere mit einem Umsatzvolumen von rund 550 Mio. US-Dollar und über 1.400 Mitarbeitern tätig. Davor führte er als Finanzvorstand die VERBIO AG, Leipzig erfolgreich an die Börse.

Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initag.de

24.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems AG

Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initag.de Internet: www.initag.de ISIN: DE0005759807 WKN: 575980

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

547511 24.02.2017 CET/CEST

ISIN DE0005759807

AXC0139 2017-02-24/14:49