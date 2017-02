Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Düsseldorf (pta022/24.02.2017/14:33) - Ad-hoc-Meldung gemäß § 17 MAR



Düsseldorf, 24.02.2017



Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE hat die im Januar 2017 beschlossene

Barkapitalerhöhung vollständig platziert und wird somit 1.400.892 neue

Stückaktien zu einem Platzierungspreis von 1,00 EUR je neuer Aktie ausgegeben.



Damit wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 1.400.892,00

EUR zufließen.



Die Kapitalerhöhung wird nun zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet.

Der Tag der Eintragung und der Belieferung der neuen Aktien ist noch nicht

bekannt. Eine Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt

der Börse Düsseldorf oder in einem Freiverkehr ist derzeit nicht geplant.



SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE



(Ende)



Aussender: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE

Adresse: Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Florian Weber

Tel.: +49 211 13861-13

E-Mail: fweber@schnigge.de

Website: www.schnigge.de



ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr

in Berlin



