Facebook hat einen weiteren Weg gefunden seine Werbeumsätze deutlich zu steigern. Nach ersten Tests gibt es jetzt Werbung zwischen den Videos. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Facebook-Aktie. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit Alphabet, Goldman Sachs, Baidu und dem Dow Jones auseinander. Zudem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick was die Märkte in Deutschland heute bewegt.