Börsianer erwarten ein Ende der Rekordjagd der US-Börsen. Zunächst haben sie jedenfalls recht - die Anleger sind vorsichtig, der Dow Jones startet im leichten Minus. Gründe könnten in Trumps Wirtschaftspolitik liegen.

An den US-Börsen haben sich die Anleger zum Handelsstart am Freitag vorsichtig gezeigt. Sinkende Ölpreise drückten auf die Kurse. Zudem herrschte generell Zurückhaltung, weil die Wall Street bislang keine Klarheit über die Steuerpläne von Präsident Donald Trump hat. Auch die Fed-Führungsriege ist sich den Protokollen der jüngsten Sitzung zufolge uneins über die Auswirkungen der geplanten Konjunkturprogramme von US-Präsident Donald Trump. Daher warten Investoren auf Trumps Auftritt vor dem Kongress am Dienstag. Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Donnerstag die Erwartungen gedämpft mit der Ankündigung, Auswirkungen der neuen Steuerpolitik auf ...

