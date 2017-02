BONN (IT-Times) - Die Deutsche Telekom AG (DTAG) startet den Roll-out des Schmalband - Internet of Things (IoT) - Netzes in Europa. Zunächst geht Deutschland an den Start. Die Schmalband-Technologie Die Deutsche Telekom AG will die NarrowBand-IoT - Technologie in Europa ausbauen und ab dem zweiten Quartal...

Den vollständigen Artikel lesen ...