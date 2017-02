Das Schweizer Pharmaunternehmen hat zuletzt mit einigen positiven News aufwarten können. Beispielsweise hat die Europäische Kommission die bedingte Zulassung für Alecensa (Alectinib) erteilt. In Zukunft sollen mit dem Mittel Patienten mit vorbehandeltem ALK-positivem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) behandelt werden. Bereits im Dezember hatte der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Zulassungsbehörde EMA eine bedingte Zulassungsempfehlung gegeben. Das Mittel ist bereits in acht Ländern für die Therapie von ALK-positivem NSCLC zugelassen, nachdem die Behandlung mit Crizotinib fehlgeschlagen ist. "Jedes Jahr wird bei schätzungsweise 75.000 Patienten weltweit ALK-positiver nicht-kleinzelliger Lungenkrebs diagnostiziert", so Sandra Horning, Chief Medical Officer und Leiterin der globalen Produktentwicklung von Roche. "Die Entwicklung einer Resistenz gegen die derzeitige Standardtherapie unterstreicht den Bedarf nach alternativen Therapien. Die Zulassung verspricht eine neue Behandlungsmöglichkeit für Patienten in Europa mit dieser schweren Erkrankung."

Den vollständigen Artikel lesen ...