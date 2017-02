Emmenbrücke LU (awp/sda) - Die Accu Holding AG in Emmenbrücke ist am Ende. Das Konkursamt Hochdorf hat am Dienstag über die Industriegruppe den Konkurs eröffnet, wie der am Freitag publizierten Ausgabe des Luzerner Kantonsblatts zu entnehmen ist. Die der Accu Holding gewährte Nachlassstundung war am Montag abgelaufen. Das ...

