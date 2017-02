Frankfurt - Das US-Landwirtschaftsministerium hat gestern erste Schätzungen zu den Anbauplänen der US-Landwirte in der Saison 2017/18 veröffentlicht, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Dabei komme es zu erheblichen Verschiebungen zwischen Mais und Sojabohnen. Die Maisfläche solle im Vergleich zum Vorjahr um 4 Mio. auf 90 Mio. Morgen sinken, die Sojabohnenfläche dagegen um 4,6 Mio. auf 88 Mio. Morgen steigen. Die Maisfläche entspreche der in den Langfristschätzungen im Dezember unterstellten Fläche. Die Sojabohnenfläche sei dagegen deutlich höher. Die Weizenfläche solle nur noch bei 46 Mio. Morgen liegen. Das seien 4,2 Mio. Morgen weniger als im Vorjahr und sei auch geringer als die Schätzung im Dezember. Die Baumwollfläche solle um 1,4 Mio. auf 11,5 Mio. Morgen ausgedehnt werden, was am oberen Ende der Erwartungen liege.

