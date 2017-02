Das Aixtron -Management teilte an Weiberfastnacht mit (und das trotz Firmensitz im Rheinland): "Finanzziele in 2016 erreicht". Da schaute ich mir interessiert an, was Aixtron (WKN: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6) mitzuteilen hatte (und zwar einen Tag später). Interessanterweise hat Aixtron mit Umsätzen von 196,5 Mio. im Geschäftsjahr 2016 die Umsätze des vorigen Geschäftsjahres von 197,8 Mio. Euro fast erreicht. Das sah im ersten Halbjahr 2016 noch ganz anders aus, aber im zweiten Halbjahr haben die Herzogenrather offensichtlich Boden gut gemacht. Der freie Cash Flow war weiterhin tiefrot und lag demnach 2016 bei -42,9 Mio. Euro. Autsch. Immerhin war das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem noch schlechteren Wert von 2015 (da waren es -57,3...

Den vollständigen Artikel lesen ...