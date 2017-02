Stuttgart - Im ersten Monat, in dem die vereinbarten Kürzungen gelten, hielten sich die Kartellmitglieder weitgehend an die Kürzungen, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.Auf Basis der Daten von Bloomberg, Reuters und OPEC Secondary Sources sei im Januar mit einer Reduzierung um insgesamt 1070 Tausend Barrel pro Tag eine Erfüllungsquote von 91% erreicht worden. Die IEA habe diese Zahl in ihrem jüngsten Monatsbericht bestätigt und eine "Compliance Rate" von 90% berichtet. Dies sei wenig überraschend, vor allem die "Übererfüllung" der Saudis, die als Architekten des Deals gelten würden und den Markt nun wieder aktiver steuern möchten. Es sei jedoch eine Frage der Zeit, bis der Druck auf die weniger disziplinierten Kartellmitglieder wachse. Vor allem Irak habe sich bereits im Januar mit einer Kürzung von nur 51 tbpd im Vergleich zu den verhandelten 210 tbpd hervorgetan.

Den vollständigen Artikel lesen ...