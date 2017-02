Lieber Leser,

die Deutsche Lufthansa hat die Konkurrenz verärgert. Ryanair legt jetzt Beschwerde gegen die Kooperation der Lufthansa mit Air Berlin ein. Die Beschwerde bezieht sich auf die Übernahme von 38 Flugzeugen von Air Berlin. Dabei least Lufthansa die Flugzeuge, sodass - nach Auffassung von Ryanair - der deutsche Markt abgeschottet würde. Das Ziel, so sagte es das klagende Unternehmen nun, sei eine Marktbeherrschung in Deutschland.

Markt belohnt Lufthansa

Der Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...