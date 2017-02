?Von Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden.? Das dachten sich am Freitag wohl zahlreiche Marktteilnehmer, nachdem der DAX zuvor zweimal vergeblich die 12.000er-Marke zu überschreiten versucht hatte. Der darauffolgende Absturz machte das Indexplus der Vortage wieder wett.



Besonders schlimm erwischte es mit Nordex und Rocket Internet Werte aus der zweiten und dritten Reihe. Doch es gab auch Gewinner: Eine DAX-Aktie erreichte in dieser Woche den höchsten Kurs seit der Jahrtausendwende ...

Was war an der Börse los?

Die US-Börsianer durften am Montag zu Hause bleiben, weil die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen blieb. In Frankfurt wurde allerdings fleißig gehandelt: Trotz fehlender ...

