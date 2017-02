Düsseldorf - In der kommenden Woche erwarten wir am Primärmarkt für Staatsanleihen der Eurozone ein überdurchschnittliches Emissionsvolumen von rund 28 Mrd. EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dem stünden keine Rückzahlungen gegenüber. Italien lege am Montag eine neue 5-jährige BTP auf und stocke darüber hinaus zwei weitere 10-jährige BTPs sowie zwei CCTeus mit Fälligkeiten in den Jahren 2022 und 2024 auf. Das Zielvolumen liege bei insgesamt bis zu 10 Mrd. EUR. Weiter gehe es bereits am Dienstag mit einer neuen 2-jährigen Bundesschatzanweisung (5 Mrd. EUR), bevor die deutsche Finanzagentur einen Tag später noch das Volumen der 2027 fälligen Bundesanleihe um 3 Mrd. EUR erhöhe.

